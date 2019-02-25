Пенсіонери з великим стажем отримають дві додаткові виплати у березні і квітні

Фото: Павло Розенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Пенсіонери отримають два транши по 1,2 тис. грн

В рамках індексації з 1 березня запроваджуються додаткові виплати пенсіонерам. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко на своїй сторінці у Facebook.

Розенко розповів, що виплата буде здійснена тим, хто має великий страховий стаж: понад 35 років у чоловіків і 30 років у жінок (вихід на пенсію після 2011 року) та 25/20 років (вихід на пенсію до 2011 року).

"Додаткова виплата буде складати 2400 гривень (два транша: 1200 березень та 1200 квітень)", - додав він.

Відзначимо, з 1 березня буде проходити перша в історії автоматична індексація пенсій. З початку року також підвищили виплати військовим пенсіонерам.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив старт виплати субсидій готівкою з березня 2019 року. За даними Міністерства соціальної політики України, субсидії у грошовій формі в березні 2019 року зможуть отримати близько 4 млн домогосподарств, яким субсидія призначена на поточний опалювальний період. У середньому виплати складатимуть близько 1,5 тис. грн. Аналогічні виплати будуть у квітні (за березень) та травні (за квітень) 2019 року.