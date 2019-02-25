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Євробачення-2019: MARUV не представлятиме Україну на конкурсі

Новини » Суспільство    25.02.2019 - 18:39
Євробачення-2019: MARUV не представлятиме Україну на конкурсі
Фото: MARUV (facebook.com/MaruvOfficial)

Сторони не прийшли до згоди щодо участі у пісенному конкурсі із-за ряду причин

Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ) і співачка MARUV, яка перемогла в національному відборі на Євробачення 2019, не дійшли згоди щодо участі у пісенному конкурсі із-за ряду причин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НСТУ.

Як відомо, співачка Анна Корсун здобула перемогу в Національному відборі у результаті конкурсу і отримала максимальний бал від глядачів. Однак у виконавця, який представить Україну на міжнародній арені, також є зобов'язання: після підписання договору з НСТУ на час конкурсу виконавець стає культурним послом України та доносить не тільки власну музику, але також стає виразником думки українського суспільства у світі. Після проведених переговорів співачка MARUV та НСТУ не знайшли спільного рішення щодо місії представника України на міжнародному пісенному конкурсі.

Згідно з правилами Євробачення мовник-учасник повинен забезпечити неполітичний характер конкурсу.

"Ситуація, яка склалася навколо національного відбору цього року, має ознаки політизації. Громадський резонанс, спроби тиску з боку політичних сил, втручання в дискусію культурних діячів і інформаційних структур країни-агресора фактично призвели політизацію результатів національного відбору", - йдеться в повідомленні НСТУ.

Крім того, "Суспільне" також бачить у цій ситуації небезпеку ескалації розколу українського суспільства, що суперечить завданням НСТУ.

За словами глави НСТУ Зураба Аласанії, щоб уникнути надмірної політизації конкурсу НСТУ прописала в угоді умови (для всіх учасників). Зокрема, відмова представника України на міжнародному конкурсі від гастролей в РФ (три місяці після конкурсу).

Нагадаємо, раніше в НСТУ заявили, що для того, щоб MARUV могла представити Україну в Тель-Авіві, їй потрібно відмовитися від гастролей в Росії, запланованих на квітень 2019 року.

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