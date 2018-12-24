Підсумки дня: 24 грудня

Суд РФ оголосив вирок підозрюваним у "справі Хізб ут-Тахрір"

Фото: фігуранти справи (facebook.com/crimeansolidarity)

Російський суд оголосив вирок підозрюваним у "справі Хізб ут-Тахрір" Енверу Мамутову, Руслану Абільтарову, Ремзі Меметову і Зеврі Абсеітову. Руслан Абільтаров, Ремзі Меметов і Зеврі Абсеітов були засуджені до 9 років колонії суворого режиму. Енвер Мамутов був засуджений до 17 років колонії.

Як повідомлялося, сьогодні, 24 грудня, Північно-Кавказький окружний військовий суд (Ростов-на-Дону, РФ) мав винести вирок чотирьом кримським татарам у справі "Хізб ут-Тахрір". Першу групу бахчисарайців затримали після серії обшуків у будинках кримських татар. Їх звинуватили у тероризмі та у причетності до забороненої в РФ і окупованому Криму організації "Хізб ут-Тахрір".

Лукашенко відмовився називати Росію братньою державою

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував не називати Росію братньою державою. Про це він заявив на нараді з актуальних питань співробітництва з Москвою. Лукашенко додав, що Росія є ключовим зовнішнім партнером для Білорусії. Він зазначив, що Росія відкинула всі пропозиції Білорусії щодо цін на газ і компенсації за податковий маневр.

"Я вже не кажу братньою державою, тому що, як мене інформують, в Росії це не сприймається. Нібито прийшли нові люди, яким це поняття неприйнятно. Що ж, будемо партнерами", - сказав президент.

Кількість загиблих в результаті цунамі в Індонезії зросла до 373

Фото: наслідки цунамі в Індонезії (twitter.com/LodniNoviny)

В результаті цунамі в Індонезії, що сталося 23 грудня, загинули щонайменше 373 людини. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Індонезійського агентства з пом'якшення наслідків стихійних лих. Також повідомляється, що постраждали 1459 осіб і 128 вважаються зниклими без вести.

"В деякі райони, які раніше були труднодоступні через зруйновані доріоги, змогли дістатися офіцери служби і важка техніка. Це призвело до зростання числа підтверджених жертв", - йдеться в заяві організації.

За попередніми даними, причиною цунамі могли стати підводні зсуви через виверження вулкана Каракатау.

В Італії почалося виверження вулкану Етна

Фото: виверження вулкана Етна (twitter.com/cris_cersei)

У понеділок, 24 грудня, на італійському острові Сицилія почалося виверження вулкану Етна. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AFP.

Як наголошується, активний вулкан викинув у небо хмару попелу, ускладнивши видимість. Виверження вулкана супроводжувалося землетрусами.

Національний інститут геофізики і вулканології Італії нарахував понад 130 сейсмічних поштовхів, при цьому найсильніший з них сягнув магнітуди 4,0.

Коли українцям чекати пенсій в січні: з'явився графік

Ілюстративне фото (facebook.com/dnrlive)

Українцям почнуть видавати пенсії за січень 2019 році з третього числа місяця. Про це йдеться на сайті Пенсійного фонду України.

Зокрема, у Фонді зазначили, що виплата за січень наступного року буде проводитися в період з 4 по 25 число згідно встановлених дат виплат пенсіонерам. Кабмін опублікував графік початку видачі пенсій за січень.

Крім того, у відомстві відзвітували, що в грудні на виплату пенсій було спрямовано 30,44 млрд грн. Тим часом, деякі українці скаржаться, що ще не отримали пенсію за грудень.

Мольфарка розповіла, хто стане президентом України

Скріншот

На президентських виборах, які відбудуться в березні 2019 року, переможе гідна людина, яка не дасть приводів українцям для занепокоєння і продовжить вести Україну в напрямку Європи. Про це сказала карпатська мольфарка і цілителька Олена Стеценко в ефірі ТСН.

Крім того, за її словами, в 2019 році Україну у світі будуть сприймати "цікавою" країною.

"Україну сприйматимуть у світі здоровою, якісною, цікавою державою, яка несе щастя і мир на всій землі. А президентом стане дійсно гідна людина", - зазначила мольфарка.