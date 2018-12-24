Підсумки дня: 24 грудня

Фото: фігуранти справи (facebook.com/crimeansolidarity)
Російський суд оголосив вирок підозрюваним у "справі Хізб ут-Тахрір" Енверу Мамутову, Руслану Абільтарову, Ремзі Меметову і Зеврі Абсеітову. Руслан Абільтаров, Ремзі Меметов і Зеврі Абсеітов були засуджені до 9 років колонії суворого режиму. Енвер Мамутов був засуджений до 17 років колонії.
Як повідомлялося, сьогодні, 24 грудня, Північно-Кавказький окружний військовий суд (Ростов-на-Дону, РФ) мав винести вирок чотирьом кримським татарам у справі "Хізб ут-Тахрір". Першу групу бахчисарайців затримали після серії обшуків у будинках кримських татар. Їх звинуватили у тероризмі та у причетності до забороненої в РФ і окупованому Криму організації "Хізб ут-Тахрір".
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував не називати Росію братньою державою. Про це він заявив на нараді з актуальних питань співробітництва з Москвою. Лукашенко додав, що Росія є ключовим зовнішнім партнером для Білорусії. Він зазначив, що Росія відкинула всі пропозиції Білорусії щодо цін на газ і компенсації за податковий маневр.
"Я вже не кажу братньою державою, тому що, як мене інформують, в Росії це не сприймається. Нібито прийшли нові люди, яким це поняття неприйнятно. Що ж, будемо партнерами", - сказав президент.
Фото: наслідки цунамі в Індонезії (twitter.com/LodniNoviny)
В результаті цунамі в Індонезії, що сталося 23 грудня, загинули щонайменше 373 людини. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Індонезійського агентства з пом'якшення наслідків стихійних лих. Також повідомляється, що постраждали 1459 осіб і 128 вважаються зниклими без вести.
"В деякі райони, які раніше були труднодоступні через зруйновані доріоги, змогли дістатися офіцери служби і важка техніка. Це призвело до зростання числа підтверджених жертв", - йдеться в заяві організації.
За попередніми даними, причиною цунамі могли стати підводні зсуви через виверження вулкана Каракатау.
Фото: виверження вулкана Етна (twitter.com/cris_cersei)
У понеділок, 24 грудня, на італійському острові Сицилія почалося виверження вулкану Етна. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AFP.
Як наголошується, активний вулкан викинув у небо хмару попелу, ускладнивши видимість. Виверження вулкана супроводжувалося землетрусами.
Національний інститут геофізики і вулканології Італії нарахував понад 130 сейсмічних поштовхів, при цьому найсильніший з них сягнув магнітуди 4,0.
Ілюстративне фото (facebook.com/dnrlive)
Українцям почнуть видавати пенсії за січень 2019 році з третього числа місяця. Про це йдеться на сайті Пенсійного фонду України.
Зокрема, у Фонді зазначили, що виплата за січень наступного року буде проводитися в період з 4 по 25 число згідно встановлених дат виплат пенсіонерам. Кабмін опублікував графік початку видачі пенсій за січень.
Крім того, у відомстві відзвітували, що в грудні на виплату пенсій було спрямовано 30,44 млрд грн. Тим часом, деякі українці скаржаться, що ще не отримали пенсію за грудень.
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На президентських виборах, які відбудуться в березні 2019 року, переможе гідна людина, яка не дасть приводів українцям для занепокоєння і продовжить вести Україну в напрямку Європи. Про це сказала карпатська мольфарка і цілителька Олена Стеценко в ефірі ТСН.
Крім того, за її словами, в 2019 році Україну у світі будуть сприймати "цікавою" країною.
"Україну сприйматимуть у світі здоровою, якісною, цікавою державою, яка несе щастя і мир на всій землі. А президентом стане дійсно гідна людина", - зазначила мольфарка.