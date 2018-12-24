ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

В Італії почалося виверження вулкану Етна

Новини » Надзвичайні події    24.12.2018 - 19:36
В Італії почалося виверження вулкану Етна
Фото: виверження вулкана Етна (twitter.com/cris_cersei)

Виверження вулкана супроводжувалося землетрусами

У понеділок, 24 грудня, на італійському острові Сицилія почалося виверження вулкану Етна. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AFP.

Як наголошується, активний вулкан викинув у небо хмару попелу, ускладнивши видимість. Виверження вулкана супроводжувалося землетрусами.

В Італії почалося виверження вулкану ЕтнаФото: виверження вулкана Етна (twitter.com/etnaboris)

Національний інститут геофізики і вулканології Італії нарахував понад 130 сейсмічних поштовхів, при цьому найсильніший з них сягнув магнітуди 4,0.

Нагадаємо, 20 листопада в Гватемалі почав вивергатися вулкан Фуего, в результаті чого були евакуйовані 4 тис. осіб. Вулкан викидав стовпи попелу на висоту до 7 кілометрів, потік лави з його жерла досяг довжини в 3 кілометри. Вулкан заввишки близько 3,7 км входить в число найактивніших на території Гватемали.

Відзначимо, в липні в результаті виверження вулкана Фуего загинули щонайменше 120 людей, і майже 300 вважаються зниклими без вести. Зокрема, Національна служба зі зниження наслідків стихійних лих повідомила про загибель щонайменше 125 осіб, а також 297 осіб вважаються зниклими без вісті.

Італія закрила порти для врятованих біженців у Середземному морі В Індонезії стався землетрус магнітудою 5,5
Новини України вулканземлетрусІталія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся