В Італії почалося виверження вулкану Етна

Фото: виверження вулкана Етна (twitter.com/cris_cersei)

Виверження вулкана супроводжувалося землетрусами

У понеділок, 24 грудня, на італійському острові Сицилія почалося виверження вулкану Етна. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AFP.

Як наголошується, активний вулкан викинув у небо хмару попелу, ускладнивши видимість. Виверження вулкана супроводжувалося землетрусами.

Фото: виверження вулкана Етна (twitter.com/etnaboris)

Національний інститут геофізики і вулканології Італії нарахував понад 130 сейсмічних поштовхів, при цьому найсильніший з них сягнув магнітуди 4,0.

Нагадаємо, 20 листопада в Гватемалі почав вивергатися вулкан Фуего, в результаті чого були евакуйовані 4 тис. осіб. Вулкан викидав стовпи попелу на висоту до 7 кілометрів, потік лави з його жерла досяг довжини в 3 кілометри. Вулкан заввишки близько 3,7 км входить в число найактивніших на території Гватемали.

Відзначимо, в липні в результаті виверження вулкана Фуего загинули щонайменше 120 людей, і майже 300 вважаються зниклими без вести. Зокрема, Національна служба зі зниження наслідків стихійних лих повідомила про загибель щонайменше 125 осіб, а також 297 осіб вважаються зниклими без вісті.