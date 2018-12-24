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Лукашенко відмовився називати Росію братньою державою

Новини » Політика    24.12.2018 - 19:06
Лукашенко відмовився називати Росію братньою державою
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Президент зазначив, що Росія відкинула всі пропозиції Білорусії щодо цін на газ

Президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував не називати Росію братньою державою. Про це він заявив на нараді з актуальних питань співробітництва з Москвою, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт президента Білорусії.

Лукашенко додав, що Росія є ключовим зовнішнім партнером для Білорусії. Президент зазначив, що Росія відкинула всі пропозиції Білорусії щодо цін на газ і компенсації за податковий маневр.

"Я вже не кажу братньою державою, тому що, як мене інформують, в Росії це не сприймається. Нібито прийшли нові люди, яким це поняття неприйнятно. Що ж, будемо партнерами", - сказав він.

"І на вищому державному раді, і на союзному Радміні, і в двосторонньому форматі підписано багато угоди. На жаль, як я часто кажу, не всі вони виконуються", - зазначив Лукашенко.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко раніше заявляв, щоБілорусь ніколи не увійде до складу Російської Федерації. За словами Лукашенка, навіть мислити такими категоріями на шкоду самій Росії. Він також додав, що для Білорусі святе - це суверенітет.

Раніше повідомлялося, що Лукашенко вважає непотрібним розміщення російської військової бази на території його країни.

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