Итоги дня: 24 декабря

Фото: фигуранты дела (facebook.com/crimeansolidarity)
Российский суд огласил приговор подозреваемым по "делу Хизб ут-Тахрир" Энверу Мамутову, Руслану Абильтарову, Рэмзи Меметову и Зеври Абсеитову. Руслан Абильтаров, Ремзи Меметов и Зеври Абсеитов были приговорены к 9 годам колонии строгого режима. Энвер Мамутов был приговорен к 17 годам колонии.
Как сообщалось, сегодня, 24 декабря, Северо-Кавказский окружной военный суд (Ростов-на-Дону, РФ) должен был вынести приговор четырем крымским татарам по делу "Хизб ут-Тахрир". Первую группу бахчисарайцев задержали после серии обысков в домах крымских татар. Их обвинили в терроризме и в причастности к запрещенной в РФ и оккупированном Крыму организации "Хизб ут-Тахрир".
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил не называть Россию братским государством. Об этом он заявил на совещании по актуальным вопросам сотрудничества с Москвой. Лукашенко добавил, что Россия является ключевым внешним партнером для Белоруссии. Он отметил, что Россия отвергла все предложения Белоруссии насчет цен на газ и компенсации за налоговый маневр.
"Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами", - сказал президент.
Фото: последствия цунами в Индонезии (twitter.com/LodniNoviny)
В результате цунами в Индонезии, которое произошло 23 декабря, погибли по меньшей мере 373 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление Индонезийского агентства по смягчению последствий стихийных бедствий. Также сообщается, что пострадали 1459 человек и 128 считаются пропавшими без вести.
"В некоторые районы, которые ранее были труднодоступны из-за разрушенных дорог, смогли добраться офицеры службы и тяжелая техника. Это привело к росту числа подтвержденных жертв", - говорится в заявлении организации.
По предварительным данным, причиной цунами могли стать подводные оползни из-за извержения вулкана Каракатау.
Фото: извержение вулкана Этна (twitter.com/cris_cersei)
В понедельник, 24 декабря, на итальянском острове Сицилия началось извержение вулкана Этна. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AFP.
Как отмечается, активный вулкан выбросил в небо облако пепла, осложнив видимость. Извержение вулкана сопровождалось землетрясениями.
Национальный институт геофизики и вулканологии Италии насчитал более 130 сейсмических толчков, при этом самый сильный из них достиг магнитуды 4,0.
Иллюстративное фото (facebook.com/dnrlive)
Украинцам начнут выдавать пенсии за январь 2019 году с третьего числа месяца. Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда Украины.
В частности, в Фонде отметили, что выплата за январь следующего года будет проводиться в период с 4 по 25 число согласно установленных пенсионерам дат выплат. Кабмин опубликовал график начала выдачи пенсий за январь.
Кроме того, в ведомстве отчитались, что в декабре на выплату пенсий было направлено 30,44 млрд грн. Тем временем, некоторые украинцы жалуются, что еще не получили пенсию за декабрь.
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На президентских выборах, которые состоятся в марте 2019 года, победит достойный человек, который не даст поводов украинцам для беспокойства и продолжит вести Украину в направлении Европы. Об этом сказала карпатская мольфарка и целительница Елена Стеценко в эфире ТСН.
Кроме того, по ее словам, в 2019 году Украину в мире будут воспринимать "интересной" страной.
"Украину будут воспринимать в мире здоровым, качественным, интересным государством, которое несет счастье и мир на всей земле. А президентом станет действительно достойный человек", - отметила мольфарка.