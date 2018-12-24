Кількість загиблих в результаті цунамі в Індонезії зросла до 373

Фото: наслідки цунамі в Індонезії (twitter.com/LodniNoviny)

Постраждали 1459 осіб і 128 вважаються зниклими без вести

В результаті цунамі в Індонезії 23 грудня загинули щонайменше 373 людини. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Індонезійського агентства з пом'якшення наслідків стихійних лих.

Також повідомляється, що постраждали 1459 осіб і 128 вважаються зниклими без вести.

"В деякі райони, які раніше були труднодоступні через зруйновані доріоги, змогли дістатися офіцери служби і важка техніка. Це призвело до зростання числа підтверджених жертв", - йдеться в заяві організації.

Раніше РБК-Україна повідомляло про 280 загиблих в результаті цунамі в Індонезії.

Пізніше в Міністерстві закордонних справ України повідомили, що українців серед жертв і постраждалих в результаті масштабного цунамі на островах Ява і Суматра немає.

Раніше РБК-Україна писало, що біля берегів Індонезії стався масштабний цунамі. За попередніми даними причиною стихії могли стати підводні зсуви через виверження вулкана Каракатау. Були пошкоджені 43 будинки, 9 готелів та десятки транспортних засобів. Також було відрізано шосе, яке з'єднує Серанг і Пандегланг.