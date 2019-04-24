Підсумки дня: 24 квітня
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- Україна звернулася до Ради безпеки ООН через указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів для жителів "ЛНР" та "ДНР"
- У команді переможця президентських виборів 2019 Володимира Зеленського обговорюють питання заміни шести міністрів
- Кабінет міністрів України припинив дію ще двох угод в рамках Співдружності незалежних держав (СНД)
- Кабінет міністрів України схвалив проект угоди з урядом Еквадору про взаємне скасування візових вимог
- Шевченківський районний суд міста Києва ухвалив відмовити захисту Ігоря Павловського, підозрюваного в організації вбивства Катерини Гандзюк, у клопотанні про зміну запобіжного заходу
- Віктор Янукович, якого заочно засудили до 13 років позбавлення волі за державну зраду, має намір повернутися в Україну. Користувачі мережі гнівно відреагували на таку новину
- Протягом 2019 року курс долара навряд чи виросте вище рівня 29 грн/долар, а до кінця літа не залишить діапазон 26-28 грн/долар
- Святослав Вакарчук відповів на чутки, які активно ходять останнім часом. Музикант заявив, що не піде у Верховну Раду під першим номером у списку партії БПП на наступних виборах
- Експерт розповів про традиції поведінки першої леді в Україні, і про те, що вона може робити, доки її чоловік займає пост глави держави