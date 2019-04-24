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Україна звернулася до Радбезу ООН через видачу російських паспортів в ОРДЛО

Новини » Політика    24.04.2019 - 16:53
Україна звернулася до Радбезу ООН через видачу російських паспортів в ОРДЛО
Фото: засідання Радбезу ООН (flickr.com/poroshenkopetro)

Таке рішення Путіна суперечить Мінським домовленостям

Україна звернулася до Ради безпеки ООН через указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів для жителів "ЛНР" та "ДНР". Про це повідомим постійний представник України при організації Володимир Єльченко у Twitter.

Єльченко впевнений, що такі рішення Росії суперечать Мінським домовленостям.

"За дорученням Петра Порошенка⁩ вже звернулися до Ради Безпеки ООН. Цей зухвалий крок суперечить схваленим Радою Безпеки Мінським домовленостям", - написав він.

Україна звернулася до Радбезу ООН через видачу російських паспортів в ОРДЛО

Зазначимо, глава Міністерства закордонних справ Павло Клімкін відреагував на таке рішення Путіна і заявив, що це втручання у внутрішні справи України. Клімкін закликав українців в ОРДЛО не приймати російські паспорти.

Зокрема, постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба заявив, що спрощене російське громадянство жителям "ДНР" та "ЛНР" - підвищує ставки і ускладнює умови гри.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Путін підписав указ про спрощення процедури надання російського громадянства жителям так званих "Донецької та Луганської народних республік".

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