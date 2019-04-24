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Україна вийшла ще з двох угод у рамках СНД

Новини » Політика    24.04.2019 - 12:32
Україна вийшла ще з двох угод у рамках СНД
Ілюстративне фото (e-cis.info)

Україна розірвала угоди про статистику і секретні винаходи

Кабінет міністрів України припинив дію ще двох угод в рамках Співдружності незалежних держав (СНД). Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

На сьогоднішньому засіданні уряд припинив дію угоди про методологічне співставлення і створення загальної статистичної бази Економічного союзу. Ініціатива викликана припиненням співпраці України в рамках СНД і приведенням національної статистичної практики у відповідність до європейських норм і міжнародних стандартів.

Крім того, Україна вийшла з угоди про взаємне забезпечення збереження міждержавних секретів в галузі правової охорони винаходів. У Кабміні прийшли до висновку, що на сьогодні правові відносини охорони секретних винаходів між учасниками СНД відсутні. Сама угода застаріла і підлягала розриву у відповідності з політикою виходу з договорів СНД.

Фото: постанови Кабміну

Нагадаємо, минулого тижня Україна вийшла з військової угоди в рамках СНД. Документ стосувався міждержавної стандартизації озброєння і військової техніки.

У лютому 2019 року Україна вийшла з координаційних органів СНД. Протягом останніх місяців Київ працює над припиненням своєї участі в договорах, укладених в рамках співдружності.

 

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