Аналітики назвали верхню межу для долара до кінця року

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар коштуватиме не дорожче 29 гривень

Протягом 2019 року курс долара навряд чи виросте вище рівня 29 грн/долар, а до кінця літа не залишить діапазон 26-28 грн/долар. Про це старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб сказав в інтерв'ю РБК-Украина.

Аналітик зазначив, що досвід попередніх років показує, що літо - сезон затишшя на валютному ринку і період укріплення гривні, який, як правило, змінювався її ослабленням в кінці літа - початку осені.

"Звичайно, рух гривні останні роки не є гарантією того, що саме так вона поведеться на цей раз, але цей сценарій найбільш вірогідний", - зазначив він.

Іосуб спростував поширене уявлення, що влітку валюта може зростати через попит з боку туристів, що виїжджають за кордон, оскільки воно не підтверджується практикою попередніх років.

"Якщо не буде якогось форс-мажору в економіці або зростання політичної напруженості з сусідами, долар до кінця літа не залишить діапазон 26-28 грн", - заявив аналітик Альпарі.

Нагадаємо, за прогнозом агентства S&P Global Ratings, обмінний курс на кінець року складе: 2019 рік - 28,60 грн/долар, 2020 рік - 29,50 грн/долар, 2021 рік - 30,00 грн/долар, 2022 рік - 30,50 грн/долар.

Згідно з розрахунками МВФ, курс гривні до долара в 2019 році становитиме 28,7 грн/долар і буде поступово знижуватися до 30,0 грн/долар в 2020 році, 30,5 грн/долар в 2021 році, 31,0 грн/долар в 2022 році, 31,5 грн/долар в 2023 році і 31,9 грн/долар в 2024 році.