Итоги дня: 24 апреля
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- Украина обратилась в Совет безопасности ООН из-за указа президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдачи российских паспортов для жителей "ЛНР" и "ДНР"
- В команде победителя президентских выборов 2019 Владимира Зеленского обсуждают вопрос замены шести министров
- Кабинет министров Украины прекратил действие еще двух соглашений в рамках Содружества независимых государств (СНГ)
- Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Эквадора о взаимной отмене визовых требований
- Шевченковский районный суд города Киева постановил отказать защите Игоря Павловского, подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк, в ходатайстве об изменении меры пресечения
- Виктор Янукович, которого заочно приговорили к 13 годам лишения свободы за государственную измену, намерен вернуться в Украину. Пользователи сети гневно отреагировали на такую новость.
- В течение 2019 года курс доллара вряд ли вырастет выше уровня 29 грн/доллар, а до конца года не покинет диапазон 26-28 грн/доллар
- Святослав Вакарчук ответил на слухи, которые активно ходят в последнее время. Музыкант заявил, что не пойдет в Верховную Раду под первым номером в списке партии БПП на следующих выборах
- Эксперт рассказал о традициях поведения первой леди в Украине, и о тоv, что она может делать, пока ее муж занимает пост главы государства