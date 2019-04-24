ru
ua
News
Daily
Lite
Styler
Вибори 2019
Знайти
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Знайти
Підсумки дня: 24 квітня
Новини
»
Інше
24.04.2019 - 19:11
Новость на русском
Україна
звернулася до Ради безпеки ООН
через указ президента РФ Володимира Путіна про
спрощену видачу російських паспортів
для жителів "ЛНР" та "ДНР"
У команді переможця президентських виборів 2019 Володимира Зеленського
обговорюють питання заміни шести міністрів
Кабінет міністрів України
припинив дію ще двох угод
в рамках Співдружності незалежних держав (СНД)
Кабінет міністрів України
схвалив проект угоди з урядом Еквадору
про взаємне скасування візових вимог
Шевченківський районний суд міста Києва у
хвалив відмовити захисту Ігоря Павловського
, підозрюваного в організації вбивства Катерини Гандзюк, у клопотанні про зміну запобіжного заходу
Віктор Янукович, якого заочно засудили до 13 років позбавлення волі за державну зраду,
має намір повернутися в Україну
. Користувачі мережі гнівно відреагували на таку новину
Протягом 2019 року курс долара
навряд чи виросте вище рівня 29 грн/долар
, а до кінця літа не залишить діапазон 26-28 грн/долар
Святослав Вакарчук відповів на чутки, які активно ходять останнім часом. Музикант заявив, що
не піде у Верховну Раду під першим номером
у списку партії БПП на наступних виборах
Експерт розповів про
традиції поведінки першої леді в Україні
, і про те, що вона може робити, доки її чоловік займає пост глави держави
Надіслати новину другу
Кому:*
Ваш коментар
Надіслати
Вибори 2019
Результати виборів президента України
Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України
.
Вибори 2019
Результати виборів президента України
Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Явка в другому турі виборів президента України: усі подробиці
Порушення у другому турі виборів в Україні: усі подробиці
Результати виборів по регіонах України
News
Команда Зеленського прокоментували ситуацію з російськими паспортами в ОРДЛО
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з
Правилами користування сайтом
, і погоджуєтеся з
Політикою конфіденційності
Пропустити
Погоджуюся