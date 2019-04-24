Итоги дня: 24 апреля

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Прочее
24.04.2019 - 19:11
Новина українською
Украина
обратилась в Совет безопасности ООН
из-за указа президента РФ Владимира Путина об
упрощенной выдачи российских паспортов
для жителей "ЛНР" и "ДНР"
В команде победителя президентских выборов 2019 Владимира Зеленского
обсуждают вопрос замены шести министров
Кабинет министров Украины
прекратил действие еще двух соглашений
в рамках Содружества независимых государств (СНГ)
Кабинет министров Украины
одобрил проект соглашения с правительством Эквадора
о взаимной отмене визовых требований
Шевченковский районный суд города Киева
постановил отказать защите Игоря Павловского
, подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк, в ходатайстве об изменении меры пресечения
Виктор Янукович, которого заочно приговорили к 13 годам лишения свободы за государственную измену,
намерен вернуться в Украину
. Пользователи сети гневно отреагировали на такую новость.
В течение 2019 года курс доллара
вряд ли вырастет выше уровня 29 грн/доллар
, а до конца года не покинет диапазон 26-28 грн/доллар
Святослав Вакарчук ответил на слухи, которые активно ходят в последнее время. Музыкант заявил, что
не пойдет в Верховную Раду под первым номером
в списке партии БПП на следующих выборах
Эксперт рассказал о
традициях поведения первой леди в Украине
, и о тоv, что она может делать, пока ее муж занимает пост главы государства
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