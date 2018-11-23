У зв'язку зі снігопадами в "Укравтодорі" повідомили про "жовтий" рівень загрози на дорогах

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Ускладнення ситуації у зв'язку зі снігом очікується на дорогах 15 областей протягом 26-27 листопада

В Україні внаслідок прогнозованих снігопадів 26-27 листопада очікується погіршення умов на дорогах до рівня загрози "жовтий". Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Укравтодору".

Зокрема, у ці дні очікується ускладнення погодних умов - сніг та мокрий сніг, місцями сильний сніг. Приріст снігового покриву в окремих районах складатиме 8-15 см). На дорогах також прогнозують ожеледицю, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь. А 27 листопада у південних та центральних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

"Погодні умови можуть зумовити порушення руху транспорту на автомобільних дорогах вищевказаних областей (2 рівень загрози "жовтий")", - зазначили в "Укравтодорі".

Відтак, другий за складністю рівень загрози предбачається на дорогах 15 областей - у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, на півдні Тернопільської, Хмельницької, на півночі Одеської, Миколаївської, Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, сьогодні, 23 листопада 2018, в Україні прогнозують ожеледицю на дорогах, а також туман у Карпатах.