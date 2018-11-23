Порошенко підписав закони про розмитнення авто на "євробляхах"

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Далі закони будуть оприлюднені в газеті "Голос України"

Президент України Петро Порошенко 23 листопада підписав законопроекти №8487 і №8488 про розмитнення автомобілів на єврономерах ("євроблях"). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост на сторінці президента в Twitter.

Нагадаємо, до цього проекти законів підписав глава парламенту Андрій Парубій.

Так, спікер Верховної ради анонсував, що два законопроекти про розмитнення "євроблях" у середу будуть спрямовані на підпис Петру Порошенку.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент у середу розблокував підписання законів про розмитнення "євроблях", після чого стало можливим їх підписання спікером Ради і главою держави.

Відзначимо, 20 листопада в столиці власники "євроблях" заблокували рух громадського транспорту, через що в Києві було введено оперативний стан: громадський транспорт курсував поза графіком руху.

Підкреслимо, Верховна рада України від 8 листопада прийняла у другому читанні два законопроекти №8487 і №8488 про нову модель оподаткування легкових автомобілів і посилення штрафів за порушення термінів розмитнення "євроблях" відповідно.