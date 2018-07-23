Підсумки дня: 23 липня

Новини Інше 23.07.2018 - 18:46

У Греції масштабна лісова пожежа, люди тікають з домівок

Підсумки дня: 23 липня

У Греції на захід від Афін спалахнула масштабна лісова пожежа, яка змусила людей тікати з домівок.  Як повідомляється, пожежа виникла в 55 км на захід від грецької столиці. Причини поки невідомі. До гасіння пожежі залучені чотири літаки і два вертольоти. На землі з вогнем борються 110 пожежників і 47 транспортних засобів.

 

У РФ заявили, що політдиректори "нормандської четвірки" обговорять "референдум" на Донбасі

Підсумки дня: 23 липня

Статс-секретар - заступник голови Міністерства закордонних справ Росії Григорій Карасін заявив, що запропонований РФ референдум на Донбасі обговорять політдиректори країн "нормандської четвірки". За словами Карасіна, політдиректори обговорять подальше просування у реалізації мінських домовленостей. "Наприкінці цього тижня має відбутися на рівні політдиректорів країн "нормандської четвірки" зустріч у Берліні, де буде розмова про те, як нам просуватися в реалізації Мінських домовленостей. Там поговоримо", - підкреслив він, коментуючи пропозицію Росії щодо можливості проведення референдуму на Донбасі.

 

Суд РФ повернув справу Гриба на доопрацювання прокурорам

Підсумки дня: 23 липня

Суд Російської Федерації прийняв рішення повернути справу українського політв'язня Павла Гриба на доопрацювання прокурорам. Так, сьогодні, 23 липня, в Ростові в суді Грибу зачитали обвинувальний акт. Під час суду Гриб відкинув висунуті проти нього обвинувачення

 

Стрілянина у Торонто:  кількість жертв зросла

Підсумки дня: 23 липня

Внаслідок стрілянини у Торонто, яка сталась у неділю, 22 липня, загинуло вже троє людей, включаючи нападника ще 12 отримали поранення. Раніше повідомлялось, про смерть двох людей, внаслідок атаки. Повідомляється, що ймовірно, підозрюваний відкрив вогонь у бік поліції, перш ніж вбити себе. Очевидці повідомляють, що чули близько 20 пострілів.

 

Через негоду у Києві біля метро "Лівобережна" затопило дорогу

Підсумки дня: 23 липня

23 липня у Києві біля станції метро "Лівобережна" в результаті негоди затопило дорогу під мостом, утворилися пробки. Мешканці та гості столиці змушені їхати в об'їзд. Але ті, хто зважився все ж поїхати по цій дорозі, відчувають деякі проблеми. Зокрема, деякі автомобілісти навіть втрачають номера. Кияни поділилися вражаючими фото потопу у соцмережах.

 

В Києві поліцейське авто впало в річку під час переслідування (фото)

Підсумки дня: 23 липняУ Києві в районі Петропавлівської Борщагівки авто патрульних поліцейських впало в річку під час переслідування правопорушника на мопеді. Про це повідомляється на сторінці видання dtp.kiev.ua у Facebook. "Безглузда смерть" поліцейської машини: в Петропавлівській Борщагівці під Києвом. Внаслідок гонитви за мопедом автомобіль патрульної поліції злетів у річку Нивка", - написано в публікації. 

 Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС