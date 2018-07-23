Підсумки дня: 23 липня

У Греції масштабна лісова пожежа, люди тікають з домівок

У Греції на захід від Афін спалахнула масштабна лісова пожежа, яка змусила людей тікати з домівок. Як повідомляється, пожежа виникла в 55 км на захід від грецької столиці. Причини поки невідомі. До гасіння пожежі залучені чотири літаки і два вертольоти. На землі з вогнем борються 110 пожежників і 47 транспортних засобів.

У РФ заявили, що політдиректори "нормандської четвірки" обговорять "референдум" на Донбасі

Статс-секретар - заступник голови Міністерства закордонних справ Росії Григорій Карасін заявив, що запропонований РФ референдум на Донбасі обговорять політдиректори країн "нормандської четвірки". За словами Карасіна, політдиректори обговорять подальше просування у реалізації мінських домовленостей. "Наприкінці цього тижня має відбутися на рівні політдиректорів країн "нормандської четвірки" зустріч у Берліні, де буде розмова про те, як нам просуватися в реалізації Мінських домовленостей. Там поговоримо", - підкреслив він, коментуючи пропозицію Росії щодо можливості проведення референдуму на Донбасі.

Суд РФ повернув справу Гриба на доопрацювання прокурорам

Суд Російської Федерації прийняв рішення повернути справу українського політв'язня Павла Гриба на доопрацювання прокурорам. Так, сьогодні, 23 липня, в Ростові в суді Грибу зачитали обвинувальний акт. Під час суду Гриб відкинув висунуті проти нього обвинувачення.

Стрілянина у Торонто: кількість жертв зросла

Внаслідок стрілянини у Торонто, яка сталась у неділю, 22 липня, загинуло вже троє людей, включаючи нападника ще 12 отримали поранення. Раніше повідомлялось, про смерть двох людей, внаслідок атаки. Повідомляється, що ймовірно, підозрюваний відкрив вогонь у бік поліції, перш ніж вбити себе. Очевидці повідомляють, що чули близько 20 пострілів.

Через негоду у Києві біля метро "Лівобережна" затопило дорогу

23 липня у Києві біля станції метро "Лівобережна" в результаті негоди затопило дорогу під мостом, утворилися пробки. Мешканці та гості столиці змушені їхати в об'їзд. Але ті, хто зважився все ж поїхати по цій дорозі, відчувають деякі проблеми. Зокрема, деякі автомобілісти навіть втрачають номера. Кияни поділилися вражаючими фото потопу у соцмережах.

В Києві поліцейське авто впало в річку під час переслідування (фото)

У Києві в районі Петропавлівської Борщагівки авто патрульних поліцейських впало в річку під час переслідування правопорушника на мопеді. Про це повідомляється на сторінці видання dtp.kiev.ua у Facebook. "Безглузда смерть" поліцейської машини: в Петропавлівській Борщагівці під Києвом. Внаслідок гонитви за мопедом автомобіль патрульної поліції злетів у річку Нивка", - написано в публікації.