Політв'язень Гриб на суді в РФ відкинув висунуті проти нього обвинувачення

23 липня, суд, в Ростові-на-Дону приступив до розгляду кримінальної справи Гриба

Український політв'язень Павло Гриб, якого у Росії звинувачують у сприянні тероризму, не визнав провину в Північно-Кавказькому окружному військовому суді в РФ. Про це повідомляє ТАСС.

Так, сьогодні, 23 липня, суд в Ростові-на-Дону приступив до розгляду кримінальної справи Гриба.

"Я повністю не згоден з пред'явленим обвинуваченням", - сказав Гриб.

Він також додав, що під час слідства були допущені критичні помилки.

Відзначимо, що у Росії заявили про відсутність порушень при утриманні українця Гриба.

Нагадаємо, що під час етапування до Ростова-на-Дону на українського політв’язня Павла Гриба напали російські в'язні та відібрали його особисті речі.

Додамо, що українця Павла Гриба в Російській Федерації будуть судити за "сприяння у підготовці вибуху на шкільному випускному в Сочі".