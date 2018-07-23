У РФ заявили, що політдиректори "нормандської четвірки" обговорять "референдум" на Донбасі

Політдиректори країн "нормандської четвірки" мають зустрітися наприкінці цього тижня

Статс-секретар - заступник голови Міністерства закордонних справ Росії Григорій Карасін заявив, що запропонований РФ референдум на Донбасі обговорять політдиректори країн "нормандської четвірки", передає "Радіо Свобода".

За словами Карасіна, політдиректори обговорять подальше просування у реалізації мінських домовленостей.

"Наприкінці цього тижня має відбутися на рівні політдиректорів країн "нормандської четвірки" зустріч у Берліні, де буде розмова про те, як нам просуватися в реалізації Мінських домовленостей. Там поговоримо", - підкреслив він, коментуючи пропозицію Росії щодо можливості проведення референдуму на Донбасі.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, у Держдепі США запевнили, що результати "референдуму" на території Донбасу були б визнані нелегітимними.

Білий дім також запевнив, що не підтримує ідею російського президента Володимира Путіна щодо "референдуму". Віце-прем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе зазначила, що позиція Білого дому в питанні "референдуму" на сході України підтверджує підтримку США мінських домовленостей.