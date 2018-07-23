Суд РФ повернув справу Гриба на доопрацювання прокурорам

Відповідне рішення по справі Гриба прийняв суд Ростова

Суд Російської Федерації (РФ) сьогодні, 23 липня, прийняв рішення повернути справу українського політв'язня Павла Гриба на доопрацювання прокурорам. Про це в Facebook повідомила журналіст Ірина Ромалійська.

Так, сьогодні, 23 липня, в Ростові в суді Грибу зачитали обвинувальний акт.

"Колегія суддів Північно-Кавказького окружного військового суду в Ростові вирішили: повернути справу (Гриба, - ред.) прокурорам на доопрацювання", - написала вона.

Як повідомляє "Громадське радіо", сьогодні у суді РФ Грибу зачитали обвинувальний акт, відповідно до якого українця обвинувачують у "схилянні до теракту". За версією обвинувачення, Гриб схиляв російську школярку Тетяну Єршову виготовити та підірвати вибухівку.

Крім того, за інформацією видання, один із суддів Сергій Горелов звернув увагу прокурорів, що в обвинувальному акті вказана стара редакція статті 205 КК РФ, яка передбачає вісім років тюремного ув’язнення, але вже не діє.

У свою чергу, прокурор назвав це помилкою, додавши, що мова йде про нову редакцію цієї статті, яка передбачає 10 років колонії. Після цього судді видалилися до нарадчої кімнати, щоб вирішили чи повертати обвинувальний акт прокурору.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Гриб на суді у РФ не визнав своє провини та заявив про помилки у ході слідства.