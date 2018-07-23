Итоги дня: 23 июля

Новости Прочее 23.07.2018 - 18:46

В Греции масштабный лесной пожар, люди бегут из домов

Итоги дня: 23 июля

В Греции к западу от Афин вспыхнул крупный лесной пожар, который вынудил людей бежать из домов.  Как сообщается, пожар возник в 55 км к западу от греческой столицы. Причины пока неизвестны. К тушению пожара привлечены четыре самолета и два вертолета. На земле с огнем борются 110 пожарных и 47 транспортных средств.

 

В РФ заявили, что политдиректоры "нормандской четверки" обсудят "референдум" на Донбассе

Итоги дня: 23 июля

Статс-секретарь - заместитель главы Министерства иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что предложенный РФ референдум на Донбассе обсудят политдиректоры стран "нормандской четверки". По словам Карасина, политдиректоры обсудят дальнейшее продвижение в реализации минских договоренностей. "В конце этой недели должна состояться на уровне политдиректоров стран "нормандской четверки" встреча в Берлине, где будет разговор о том, как нам продвигаться в реализации Минских договоренностей. Там поговорим", - подчеркнул он, комментируя предложение России о возможности проведения референдума на Донбассе.

 

Суд РФ вернул дело Гриба на доработку прокурорам

Итоги дня: 23 июля

Суд Российской Федерации принял решение вернуть дело украинского политзаключенного Павла Гриба на доработку прокурорам. Так, сегодня, 23 июля, в Ростове в суде Грибу зачитали обвинительный акт. Во время суда Гриб отверг выдвинутые против него обвинения.

 

Стрельба в Торонто: количество жертв возросло

Итоги дня: 23 июля

В результате стрельбы в Торонто, которая произошла в воскресенье, 22 июля, погибли уже трое человек, включая нападавшего, еще 12 получили ранения. Сообщается, что, предположительно, подозреваемый открыл огонь в сторону полиции, прежде чем убить себя. Ранее сообщалось, о смерти двух людей, в результате атаки. Очевидцы сообщают, что слышали около 20 выстрелов.

 

Из-за непогоды в Киеве возле метро "Левобережная" затопило дорогу

Итоги дня: 23 июля

23 июля в Киеве возле станции метро "Левобережная" в результате непогоды затопило дорогу под мостом, образовались пробки. Жители и гости столицы вынуждены ехать в объезд. Но те, кто решился все же поехать по этой дороге, испытывают некоторые проблемы. В частности, некоторые автомобилисты даже теряют номера. Киевляне поделились впечатляющими фотографиями потопа в соцсетях.

 

В Киеве полицейское авто упало в реку во время преследования (фото) 

Итоги дня: 23 июля

В Киеве в районе Петропавловской Борщаговки авто патрульных полицейских упало в реку во время преследования правонарушителя на мопеде. Об этом сообщается на странице издания dtp.kiev.ua в Facebook. "Нелепая смерть" полицейской машины: в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Вследствие погони за мопедом автомобиль патрульной полиции слетел в реку Нивка", - написано в публикации. "Автомобиль полицейских достали из воды. У одного из правоохранителей диагностировали сотрясение мозга", - добавили в сообщении. 

 Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС