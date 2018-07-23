Итоги дня: 23 июля

В Греции масштабный лесной пожар, люди бегут из домов

В Греции к западу от Афин вспыхнул крупный лесной пожар, который вынудил людей бежать из домов. Как сообщается, пожар возник в 55 км к западу от греческой столицы. Причины пока неизвестны. К тушению пожара привлечены четыре самолета и два вертолета. На земле с огнем борются 110 пожарных и 47 транспортных средств.

В РФ заявили, что политдиректоры "нормандской четверки" обсудят "референдум" на Донбассе

Статс-секретарь - заместитель главы Министерства иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что предложенный РФ референдум на Донбассе обсудят политдиректоры стран "нормандской четверки". По словам Карасина, политдиректоры обсудят дальнейшее продвижение в реализации минских договоренностей. "В конце этой недели должна состояться на уровне политдиректоров стран "нормандской четверки" встреча в Берлине, где будет разговор о том, как нам продвигаться в реализации Минских договоренностей. Там поговорим", - подчеркнул он, комментируя предложение России о возможности проведения референдума на Донбассе.

Суд РФ вернул дело Гриба на доработку прокурорам

Суд Российской Федерации принял решение вернуть дело украинского политзаключенного Павла Гриба на доработку прокурорам. Так, сегодня, 23 июля, в Ростове в суде Грибу зачитали обвинительный акт. Во время суда Гриб отверг выдвинутые против него обвинения.

Стрельба в Торонто: количество жертв возросло

В результате стрельбы в Торонто, которая произошла в воскресенье, 22 июля, погибли уже трое человек, включая нападавшего, еще 12 получили ранения. Сообщается, что, предположительно, подозреваемый открыл огонь в сторону полиции, прежде чем убить себя. Ранее сообщалось, о смерти двух людей, в результате атаки. Очевидцы сообщают, что слышали около 20 выстрелов.

Из-за непогоды в Киеве возле метро "Левобережная" затопило дорогу

23 июля в Киеве возле станции метро "Левобережная" в результате непогоды затопило дорогу под мостом, образовались пробки. Жители и гости столицы вынуждены ехать в объезд. Но те, кто решился все же поехать по этой дороге, испытывают некоторые проблемы. В частности, некоторые автомобилисты даже теряют номера. Киевляне поделились впечатляющими фотографиями потопа в соцсетях.

В Киеве полицейское авто упало в реку во время преследования (фото)

В Киеве в районе Петропавловской Борщаговки авто патрульных полицейских упало в реку во время преследования правонарушителя на мопеде. Об этом сообщается на странице издания dtp.kiev.ua в Facebook. "Нелепая смерть" полицейской машины: в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Вследствие погони за мопедом автомобиль патрульной полиции слетел в реку Нивка", - написано в публикации. "Автомобиль полицейских достали из воды. У одного из правоохранителей диагностировали сотрясение мозга", - добавили в сообщении.