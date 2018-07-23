У Греції масштабна лісова пожежа, люди тікають з домівок

Інформації про постраждалих ще немає

У Греції на захід від Афін спалахнула масштабна лісова пожежа, яка змусила людей тікати з домівок. Про це повідомляє Prothotema.

Як повідомляється, пожежа виникла в 55 км на захід від грецької столиці. Причини поки невідомі.

До гасіння пожежі залучені чотири літаки і два вертольоти. На землі з вогнем борються 110 пожежників і 47 транспортних засобів.

Фото: пожежа у Греції

Через сильний вітер вогонь швидко поширився по лісі до інших населених пунктів, в трьох селах згоріли кілька будинків. Інормації про постраждалих не надходило.

Хмари диму від пожежі було видно навіть над афінським Акрополем і храмом Парфенона.

Нагадаємо, що Латвія проситиме допомоги ЄС у гасінні пожежі, що триває вже тиждень.

За даними програми ЄС Copernicus, до вечора четверга в Валдгалській волості вигоріло понад 700 га. Латвійські посадові особи повідомили про 400 га вигорілої площі.

Також відзначимо, що вісім країн ЄС допомагають Швеції у боротьбі з лісовими пожежами.

Швеції було надано 7 пожежних літаків, 7 вертольотів, 60 одиниць транспорту та більше 340 осіб персоналу для гасіння пожеж.