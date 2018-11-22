Порошенко може повернути законопроекти про "євробляхи" в Раду із пропозиціями, - нардеп

Фото: Петро Порошенко (dsns.gov.ua)

Наразі невідомо, коли президент України підпише законопроекти

Президент України Петро Порошенко може повернути законопроекти про розмитнення автомобілів до Верховної ради із своїми пропозиціями. Про це у коментарі РБК-Україна повідомила голова підкомітету з питань митної справи та удосконалення Митного кодексу України, комітету з питань податкової та митної політики, народний депутат Тетяна Острікова.

За її словами, наразі невідомо, коли президент України підпише законопроекти.

"Цілком можливо, що президент внесе певні пропозиції. Так, наприклад, було із законопроектом про єдине вікно на митниці. Він його повернув в Верховну раду з пропозиціями виключити з закону певні норми. Можливо, так, відбудеться і з цим законопроектом", - розповіла Острікова.

На думку нардепа, глава держави наврядчи планує накласти вето на законопроекти про розмитнення автомобілів.

"Президент України має право застосувати право вето. Але в даному разі, оскільки президентська фракція надала багато голосів за цей законопроект, оскільки голова комітету податкової і митної політики - Ніна Южаніна є довіреною особою президента, я думаю, що вето не буде застосовано", - додала вона.

Нагадаємо, на початку листопада парламент схвалив нову модель оподаткування легкових автомобілів і посилив штрафи за порушення термінів розмитнення "євроблях".