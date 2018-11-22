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Рада призначила міністром фінансів Маркарову

Новини » Політика    22.11.2018 - 18:53
Рада призначила міністром фінансів Маркарову
Фото: Оксана Маркарова (УНІАН)

За відповідне рішення проголосували 242 нардепа

Верховна рада України призначила Оксану Маркарову міністром фінансів. За відповідне рішення проголосували 242 народних депутата, передає кореспондент РБК-Україна.

Рада призначила міністром фінансів Маркарову

Так, парламентарі підтримали відповідний проект постанови №9322.

"Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України Верховна рада України  постановляє: призначити Маркарову Оксану Сергіївну на посаду міністра фінансів України", - сказано у тексті постанови.

Зазначимо, Маркарова у Раді склала присягу члена Кабінету міністрів.

Зазначимо, комітет Верховної ради з питань бюджету на своєму засіданні 22 листопада схвалив кандидатуру Оксани Маркарової.

"Ще одне не менш важливе рішення комітету - схвалення кандидатури Оксани Маркарової на посаду міністра фінансів України", - заявив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко.

21 листопада прем'єр-міністр України Володимир Гройсман прийняв рішення направити у Верховну раду подання на призначення Маркарової на посаду міністра фінансів. Зараз вона виконує обов'язки глави Мінфіну.

Крім того, РБК-Україна з посиланням на джерело в парламенті повідомляло, що під час вечірнього засідання може відбутися голосування за призначення Ірини Фриз міністром у справах ветеранів.

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Теми: Засідання Ради
Новини України фінансиназначениеВерховна Радаминистр
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