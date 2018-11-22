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Рада ухвалила збільшення штрафів до 51 тис. гривень за нетверезе водіння

Новини » Суспільство    22.11.2018 - 17:10
Рада ухвалила збільшення штрафів до 51 тис. гривень за нетверезе водіння
Ілюстративне фото (twitter.com/zr)

Нововведення почне діяти з 1 січня 2020 року

Максимальні штрафи для українських водіїв за керування транспортом у нетверезому стані збільшено до 51 тис. гривень. Відповідне рішення ухвалила Верховна рада України у четвер, 22 листопада, передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Зокрема, сьогодні 239 народних депутатів підтримали законопроект №7279-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень".

 

В одній із норм документу йдеться про посилення відповідальності за  керування транспортом у стані сп’яніння. Відповідна норма вноситься до Кримінального кодексу.

Зокрема, нетверезе водіння стає кримінальним проступком, а покарання за нього - штраф 17-34 тис. гривень та заборона сідати за кермо до трьох років.

"А при повторному порушенні - до 51 тис. гривень із забороною керувати від 2 до 3 років", - зазначили в МВС.

Закон із відповідними нововведеннями набирає чинності 1 січня 2020 року.

Нагадаємо, у липні 2018 року Національна поліція у рамках операції "Перевізник" виявила 21 водія автобусів в стані алкогольного сп’яніння. Додамо, що на українських дорогах сталося більше 122 тисяч дорожньо-транспортних пригод з початку 2018 року.

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