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Кремль відреагував на ідею про референдум в Україні у переговорах з РФ

Новини » Політика    22.05.2019 - 12:40
Кремль відреагував на ідею про референдум в Україні у переговорах з РФ
Фото: Дмитро Пєсков (УНІАН)

Кремль заявив, що очікує від Києва конкретні кроки у бік виконання Мінських домовленостей

Росія буде чекати конкретних дій від України після заяви глави АП Андрія Богдана про намір провести референдум про діалог з Росією. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляють росЗМІ.

За його словами, "Кремль очікує від Києва конкретні кроки у бік виконання Мінських домовленостей" і нормалізації двосторонніх відносин з Росією. Однак, РФ не бачить кроків у даному напрямку.

"Це внутрішня справа України, безумовно", - підкреслив Пєсков.

Нагадаємо, вчора глава адміністрації президента Володимира Зеленського Андрій Богдан заявив, що питання про досягнення мирних домовленостей з РФ повинне розглядатися не тільки політиками, депутатами і президентом, але і всім народом.

"Питання про досягнення мирних домовленостей з Росією: ми розглядаємо винесення на народний референдум, щоб не тільки депутати проголосували і не тільки президент, щоб народ України прийняв це рішення", - уточнив Богдан.

РБК-Україна писало, що спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер заявив, що Володимира Зеленського в разі поступок Російській Федерації чекає швидке падіння рейтингу..

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Новини України Володимир ЗеленськийреферендумКремль
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