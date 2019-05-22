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На Донбасі вісім українських військових потрапили у полон

Новини » Надзвичайні події    22.05.2019 - 11:16
На Донбасі вісім українських військових потрапили у полон
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Бойовики захопили українських бійців, які випадково заїхали та окуповану територію

На окупованій території Донбасу у полон до бойовиків потрапили вісім українських військових із операції Об'єднаних сил. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

За попередньою інформацією, у середу, 22 травня, зранку військовослужбовці ЗСУ, рухались вантажним автомобілем в районі населеного пункту Новотроїцьке. Проте вони відхилилися від визначеного маршруту і потрапили на тимчасово окуповану територію. Там же військові були затримані бойовиками збройних формувань Російської Федерації.

"Командування Об’єднаних сил вживає усіх можливих заходів для визначення місця перебування та повернення військовослужбовців. Військовою прокуратурою внесено відомості до єдиного державного реєстру досудових розслідувань та проводяться слідчі дії", - зазначили у прес-центрі.

Більш детальну інформацію у штабі ООС обіцяють надати із надходженням нових даних.

На Донбасі вісім українських військових потрапили у полон

Нагадаємо, минулої доби, 21 травня 2019, російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення ООС. Внаслідок обстрілів троє військовослужбовців отримали поранення.

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