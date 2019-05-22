САП відкрила справу на Порошенка

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяв колишнього народного депутата Дмитра Крючкова

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) відкрила кримінальне провадження за фактами можливої злочинної діяльності посадових осіб ПАТ "Центренерго" та Фонду державного майна України, які нібито координувалися п'ятим президентом України Петром Порошенком і народним депутатом Ігорем Кононенко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу САП.

Зазначені відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяв колишнього народного депутата Дмитра Крючкова, якого підозрюють у розкраданні коштів "Запоріжжяобленерго".

"У заяві наголошується, що посадові особи та члени наглядової ради ПАТ "Центренерго", спільно з посадовими особами ФДМУ і поруч посадових осіб органів державної влади, використовуючи свої службові повноваження і статус, розподілили ключові посади в органах правління і наглядової ради ПАТ "Центренерго" з метою розкрадання коштів товариства, контрольний пакет акцій якого належить державі Разом з тим, як стверджує заявник, спільні дії зазначеної групи осіб координувалися народним депутатом України Кононенко В. В. та колишнім президентом України", - йдеться в повідомленні.

Результатом злочинних дій є реалізація схеми заволодіння майном ПАТ "Центренерго" шляхом затвердження результатів конкурсу з приватизації належного державі пакету акцій товариства. При цьому кошти в сумі понад 6 млрд. грн., які повинні отримані від такого відчуження, попередньо незаконно виведені з ПАТ "Центренерго" та конвертовані через підконтрольні суб'єкти господарювання протягом 2016-2018 років. Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 364 КК України.

Також в САП відкрили ще три провадження за заявами Крючкова - зловживання службовим становищем посадовими особами ВАТ "Черкасиобленерго" і ВАТ "Азот", за злочинну діяльность посадових осіб ПАТ "Центренерго" при закупівлі вугілля, розкрадання майна і грошей ПРАТ "Нижнеднестровская ГЕС" і "Укргідроенерго".

Зазначимо, Крючкова підозрюють у нанесенні шкоди на суму понад 346 млн гривень. 15 квітня минулого року його екстрадували з Німеччини в Україну, після чого Солом'янський суд Києва взяв його під варту.

Пізніше Крючкова випустили з СІЗО під заставу в 7 млн гривень, який вніс його адвокат. Також Крючкова зобов'язали носити електронний браслет. Пізніше суд відмовив у задоволенні апеляції САП, яка хотіла збільшити суму застави.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 17 травня колишній глава правління "Енергомережі" Дмитро Крючков повернувся в Україну. Повідомлялося, що він залишав країну з-за операції сина в Німеччині.