Суд РФ виніс вирок Грибу

Фото: Павло Гриб (facebook.com/irina.romaliyskaya)

Гриба засудили за "заклик до теракту в Сочі"

Суд Російської Федерації засудив українця Павла Гриба до шести років колонії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що Гриб отримав шість років колонії нібито за заклики до теракту в Сочі. Відзначимо, українець відмовився визнати себе винним. Вирок поки не набув чинності і може бути оскаржений протягом 10 днів. На оголошення вироку приїхали, в тому числі, українські журналісти та представники консульства України в Ростові-на-Дону.

Напередодні обвинувачення просило засудити його до 6 років в'язниці, захист вимагав виправдати політв'язня.

За версією російського слідства, в 2017 році Гриб з території України через інтернет нібито переконував старшокласницю з Сочі підірвати бомбу на випускному вечорі 30 червня. У той же час обставини його затримання в серпні 2017 офіційно не розкриваються. Відомо, що його затримали на території Білорусі, після чого вивезли до Росії.

З моменту його затримання українська сторона постійно наполягала на належній медичній допомозі. Відомо, що у Гриба є інвалідність, крім того, в російському ув'язненні він практично осліп.