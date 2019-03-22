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У Гані через зіткнення двох автобусів загинули 50 людей

Новини » Надзвичайні події    22.03.2019 - 17:20
У Гані через зіткнення двох автобусів загинули 50 людей
Фото: місце аварії (trthaber com)

Один з водіїв задрімав за кермом і виїхав на зустрічну смугу

В результаті зіткнення двох автобусів в місті Китампо в центральній частині Гани загинули 50 осіб.Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BBC.

Видання пише, що в результаті аварії були поранені десятки людей. Після зіткнення один з автобусів загорівся. За попередньою версією, зіткнення сталося через те, що один з водіїв задрімав за кермом і виїхав на зустрічну смугу.

Нагадаємо, 11 березня на північному сході Мексики напали на пасажирський автобус, викравши з нього 19 осіб. Озброєні невідомі під'їхали до автобуса на двох автомобілях і змусили його зупинитися.

Також в мексиканському штаті Чьяпас кілька днів тому на гірській дорозі упала у прірву вантажівка, яка перевозила мігрантів з Центральної Америки. В результаті аварії загинули 25 людей, ще 30 отримали поранення. Вантажівка впала у яр глибиною близько 10 метрів.

Ще раніше на сході Чехії у міста Ронов-над-Доубравоу зіткнулися пасажирський і вантажний потяги.

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