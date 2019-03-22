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"Газпром" запропонував продовжити транзитний контракт

Новини » Енергетика    22.03.2019 - 16:29
"Газпром" запропонував продовжити транзитний контракт
Фото: Олексій Міллер (gazprom.ru)

"Газпром" також не проти зайти в консорціум з управління українською ГТС

Російський газовий монополіст "Газпром" пропонує продовжити діючий контракт на транзит газу по території України. Про це на зустрічі з кандидатом в президенти України Юрієм Бойком заявив глава "Газпрому" Олексій Міллер.

За його словами, щодо транзитного контракту, який закінчується 31 грудня 2019 року, "Газпром" пропонує продовжити транзит по Україні на умовах діючого контракту.

"Пропозицію щодо консорціуму (з управління українською ГТС, - ред.) ми завжди підтримували, і якщо буде зроблено пропозицію від української сторони провести переговори, то ми такі переговори проведемо і станемо учасниками газотранспортного консорціуму в Україні. Без сумніву, такий проект послужить підвищенню надійності і стабільності транзиту через територію України для споживачів у Європі", - додав Міллер.

Нагадаємо, раніше голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що у випадку відсутності контракту з російським "Газпромом" з 1 січня 2020 року Україні для зимового сезону необхідно накопичити близько 20 млрд кубометрів газу.

До цього прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв заявив, що РФ збереже транзит газу до Європи через Україну після 2019 року, якщо сторони врегулюють відносини, досягнуть вигідних економічних комерційних параметрів угоди. Крім того, однією з умов він назвав стабільну політичну обстановку в Україні.

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