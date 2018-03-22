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Рада зняла недоторканність з Савченко

НовиниПолітика    22.03.2018 - 13:43
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)

З нардепа Савченко зняли недоторканність в зв'язку з підозрами в підготовці терактів

Верховна рада України дозволила притягнення нардепа Надії Савченко до кримінальної відповідальності. Відповідне рішення підтримав 291 нардеп, передає кореспондент РБК-Україна.

Таким чином, за рішенням парламенту слідство може притягти підозрювану у підготовці терактів і державного перевороту Надію Савченко до кримінальної відповідальності. Крім того, нардепи дозволили її затримання та арешт.

 

Нагадаємо, раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляв, що Савченко пропонувала військовим здійснити теракти проти керівництва України.

"Особисто Савченко зверталася з такою пропозицією до окремих офіцерів різних частин ЗСУ. Влітку вона звернулася з такою пропозицією до офіцерів 8 полку спеціального призначення ЗСУ, які дислокуються в Харкові, а на момент контакту з народним депутатом України перебували в зоні АТО", - зазначив Луценко.

У своє виправдання Савченко раніше заявляла, що не готувала теракти, а планувала створити "абсурдну ситуацію". Крім того, вона пропонувала допитати її на поліграфі і назвала абсурдною версію про те, що вона діє в інтересах Росії.

За версією слідства, Савченко причетна до справи відносно керівника "Офіцерського корпусу" Володимира Рубана, якого заарештували за вивезення з окупованого Донбасу зброї нібито для здійснення терактів.

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Темы: Засідання Ради    Теги: Надія Савченко, неприкосновенность, Верховна Рада
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