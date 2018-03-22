Рада зняла недоторканність з Савченко

З нардепа Савченко зняли недоторканність в зв'язку з підозрами в підготовці терактів

Верховна рада України дозволила притягнення нардепа Надії Савченко до кримінальної відповідальності. Відповідне рішення підтримав 291 нардеп, передає кореспондент РБК-Україна.

Таким чином, за рішенням парламенту слідство може притягти підозрювану у підготовці терактів і державного перевороту Надію Савченко до кримінальної відповідальності. Крім того, нардепи дозволили її затримання та арешт.

Народні депутати у #Рада8 проголосували за притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Надії Савченко

Як голосували pic.twitter.com/Y76J7JAip9 — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) March 22, 2018

Нагадаємо, раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляв, що Савченко пропонувала військовим здійснити теракти проти керівництва України.

"Особисто Савченко зверталася з такою пропозицією до окремих офіцерів різних частин ЗСУ. Влітку вона звернулася з такою пропозицією до офіцерів 8 полку спеціального призначення ЗСУ, які дислокуються в Харкові, а на момент контакту з народним депутатом України перебували в зоні АТО", - зазначив Луценко.

У своє виправдання Савченко раніше заявляла, що не готувала теракти, а планувала створити "абсурдну ситуацію". Крім того, вона пропонувала допитати її на поліграфі і назвала абсурдною версію про те, що вона діє в інтересах Росії.

За версією слідства, Савченко причетна до справи відносно керівника "Офіцерського корпусу" Володимира Рубана, якого заарештували за вивезення з окупованого Донбасу зброї нібито для здійснення терактів.