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Інтерв'ю

У Генпрокуратурі розповіли, що інкримінують Савченко

НовиниСуспільство    22.03.2018 - 17:47
Фото: Надія Савченко (РБК-Україн, Віталій Носач)
Фото: Надія Савченко (РБК-Україн, Віталій Носач)

Клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою на 2 місяці буде направлено в суд

Народного депутата звинувачують у змові про вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу, захоплення державної влади. Про це повідомив прес-секретар Генеральної прокуратури Андрій Лисенко.

"Клопотання про обрання запобіжного заходу для Савченко у вигляді утримання під вартою на двомісячний термін буде направлено до Шевченківського районного суду р. Київ. Савченко, зокрема, інкримінується - змова про вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичної організації, незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами", - повідомив він

За словами прес-секретаря Генпрокурора Юрія Луценка Лариси Сарган, такого роду злочини не передбачають іншого запобіжного заходу крім арешту.

 

Після рішення Верховної Ради про притягнений до кримінальної відповідальності, затримання та арешту - народного депутата...

Опубліковано Андрієм Лисенком 22 березень 2018 р.

Нагадаємо, раніше Лисенко заявив, що Савченко знаходиться у відділі забезпечення досудового слідства Служби безпеки України як вже затримана особа, з нею зараз проводиться допит як підозрюваної у присутності адвокатів і зараз готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

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Темы: Справа Савченко    Теги: ГПУ, Надія Савченко
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