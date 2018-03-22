У Генпрокуратурі розповіли, що інкримінують Савченко

Клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою на 2 місяці буде направлено в суд

Народного депутата звинувачують у змові про вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу, захоплення державної влади. Про це повідомив прес-секретар Генеральної прокуратури Андрій Лисенко.

"Клопотання про обрання запобіжного заходу для Савченко у вигляді утримання під вартою на двомісячний термін буде направлено до Шевченківського районного суду р. Київ. Савченко, зокрема, інкримінується - змова про вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичної організації, незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами", - повідомив він

За словами прес-секретаря Генпрокурора Юрія Луценка Лариси Сарган, такого роду злочини не передбачають іншого запобіжного заходу крім арешту.

Після рішення Верховної Ради про притягнений до кримінальної відповідальності, затримання та арешту - народного депутата... Опубліковано Андрієм Лисенком 22 березень 2018 р.

Нагадаємо, раніше Лисенко заявив, що Савченко знаходиться у відділі забезпечення досудового слідства Служби безпеки України як вже затримана особа, з нею зараз проводиться допит як підозрюваної у присутності адвокатів і зараз готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.