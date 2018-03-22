Повітряні сили України приведено у підвищену бойову готовність

Російська авіація наблизилась до кордону України

У зв’язку із провокацією з боку Повітряно-Космічних сил Російської Федерації ( ПКС РФ), які сталися у четвер, 22 березня, сили Повітряні сили (ПС) країні приведені у бойову готовність. Про це йдеться у повідомленні штабі ПС у Facebook.

"Виявивши загрозу зі сторони країни агресора усі визначені сили та засоби протиповітряної оборони були приведені в бойову готовність, щоб надати відсіч у разі застосування авіації Повітряно-Космічних Сил Російської Федерації. Повітряні сили Збройних сил України несуть цілодобове чергування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 22 березня вже вдруге за місяць зафіксовано провокативні дії з боку ПКС Росії вздовж східного та південного повітряного кордону України.

"Винищувальна та бомбардувальна авіація країни агресора здійснювала вильоти з аеродромів Шайковка, Кримськ та Бельбек з максимальним наближенням до державного кордону України, лінії розмежування між материковою частиною України та АР Крим, а також з наближенням, до 40 кілометрів, до берегової лінії зі сторони Чорного моря з подальшим польотом вздовж узбережжя Румунії, Республіки Болгарії та Республіки Туреччини", - повідомили в Повітряних силах.

Окрім того, група дальніх стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-22, з повним боєкомплектом, у супроводі пари винищувачів Су-30 РФ здійснили політ у повітряному просторі АР Крим, Азовського та Чорного морів із відпрацюванням певних умовних завдань по нанесенню ударів.

"Такі дії авіації Російської Федерації викликані передусім реакцією на проведення чергового етапу командно штабних тренувань у Повітряних силах та з метою умовного відпрацювання блокади протоки Босфор", - додали в ПС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося у Сирії члени сирійського угруповання "Джейш Тахрір аш-Шам" у провінції Східний Каламун збили бомбардувальник Су-24 Військово-повітряних сил президента країни Башара Асада.