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Українського моряка планують обміняти на екс-"беркутівця", - адвокат

Новини » Політика    22.08.2019 - 16:54
Українського моряка планують обміняти на екс-"беркутівця", - адвокат
Фото: українські моряки РФ (ТАСС)

Ім'я українського моряка не називається

Екс-"беркутівця" Олександра Саттарова, якого судять у Києві за участь в анексії Криму, планують обміняти на одного із захоплених українських моряків. Про це заявив адвокат Саттарова Ігор Свінціцький повідомляє "Крим.Реалії".

Повідомляється, що екс-"беркутівець" проходить юридичні процедури оформлення обміну. Ім'я українського моряка, якого планують обміняти, не повідомляється.

"Саттаров поставлений на обмін. І змінюється на одного нашого моряка. Це офіційно підтверджена інформація", - заявив Свінціцький.

Раніше повідомлялося, що Олександр Саттаров 16 серпня попросив президента Росії Володимира Путіна обміняти його на українських політв'язнів.

Також РБК-Україна повідомляло, що адвокат російських громадян Максима Одинцова, Олександра Баранова, Євгенія Мефедова та Ігоря Кимаковского, Валентин Рибін заявив, що його підзахисних готують до юридичною процедурою обміну. При цьому, за словами Рибина в списку на обмін є й інші прізвища, які він не повідомив.

Також повідомлялося, що українських політв'язнів і моряків можуть звільнити до кінця літа. За інформацією російських джерел влади Росії та України знаходяться на фінальній стадії узгодження обміну.

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