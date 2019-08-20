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Трамп виступив за повернення Росії в G8

Новини » Політика    20.08.2019 - 23:04
Трамп виступив за повернення Росії в G8
Фото: Дональд Трамп (Mark Wilson/Getty Images)

Він назвав повернення Росії "доцільним"

Президент США Дональд Трамп виступив за повернення Росії в G8 ("Велику вісімку"). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-пул Білого дому.

Під час зустрічі з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом у Вашингтоні Трамп заявив, що вважає за доцільне повернення Росії до формату G8.

"Я думаю, було б набагато доцільніше, якби Росія була в G8", - сказав президент США.

Трамп зазначив, що Сполучені Штати в свій час наполягли на виключенні Росії з G8 через те, що російський президент Володимир Путін "переграв" попереднього президента США Барака Обаму.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що можливість відновлення формату G8 ("Велика вісімка", - ред.) залежить від зусиль Москви з реалізації Мінських угод та припинення військового конфлікту в Україні.

Нагадаємо, що раніше журналіст The Washington Post Даміан Палетта
розповів, що президент Європейської ради Дональд Туск виступає проти перегляду формату G7 і повернення до нього Росії. Також додамо, що проти повернення Росії в G8 виступила і Канада.

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