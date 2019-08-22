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Депутат зі списку "Слуги народу" відмовився від мандата

Новини » Політика    22.08.2019 - 15:36
Депутат зі списку "Слуги народу" відмовився від мандата
Фото: Андрій Лисюк (chesno.org)

Нардеп написав заяву про відмову від депутатського мандату

Центральна виборча комісія повідомляє, що новообраний депутат Верховної ради від партії "Слуга народу" Андрій Лисюк відмовився від мандату. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ЦВК.

Так, 22 серпня відбулося чергове засідання ЦВК під головуванням Тетяни Сліпачук.

Депутат зі списку &quot;Слуги народу&quot; відмовився від мандата

"У зв’язку із заявою обраного народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Лисюка А.О., включеного до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" під № 69, про відмову від депутатського мандата, комісія визнала його таким, який не набув зазначеного мандата", - сказано у повідомленні.

Відповідно до інформації громадської організації "Чесно", Лисюк є директором ТОВ "Лігал консалтинг".

Крім того, він засновник та голова Адвокатського об’єднання "Hillmont Partners". Керівник ТОВ "Інформаційно-аналітичне агентство Айсберг інформ", ТОВ "Ризик Менеджмент Груп". Науковий консультант телепроектів телеканалу "СТБ", зокрема шоу "Слідство ведуть екстрасенси".

Зазначимо, Лисюк працював на оперативних і керівних посадах Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю управління СБУ (м. Київ). Закінчив юридичний факультет академії СБУ. Підполковник СБУ.

Нагадаємо, ЦВК 3 серпня оголосила результати позачергових виборів до Верховної ради в багатомандатному виборчому окрузі (за списками партій). Так, Лисюк пройшов до ВР за списком партії "Слуга народу" під номером 69.

Як писало РБК-Україна раніше, перше урочисте засідання Верховної ради дев'ятого скликання відбудеться у четвер, 29 серпня.

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