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Штрафи для власників "євроблях" набрали чинності

Новини » Економіка    22.08.2019 - 10:15
Штрафи для власників "євроблях" набрали чинності
Фото: мітинг власників евроблях (Віталій Носач, РБК-Україна)

Стандартний розмір штрафу складе 170 тис. грн

Норма про штрафні санкції за порушення при ввезенні транспортних засобів в Україні вступила в силу з 22 серпня 2019 року. Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби.

За даними ДФС, штраф у розмірі 85 тис. грн застосовується в разі перевищення терміну доставки транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення від 20 до 30 діб. Якщо строк перевищено більш ніж на 30 діб, а також у разі втрати або розукомплектування авто, розмір штрафу буде досягати 170 тис. грн або конфіскація таких авто.

Аналогічні розміри штрафів і при перевищенні термінів тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення. Так, перевищення від 20 до 30 діб - сума штрафу складе 85 тис. грн, понад 30 діб, також у випадку втрати або розукомплектування авто - 170 тис. грн або конфіскація.

Крім цього, передбачена відповідальність за передачу транспортного засобу особистого користування у володіння або розпорядження іншій особі, а також використання такого авто в комерційних цілях. При такому порушенні доведеться заплатити штраф 34 тис. грн.

Як повідомляло РБК-Україна, закон про пільгове розмитнення автомобілів був прийнятий у 2018 році. За даними ДФС, за пільговий період розмитнення авто з 25 листопада 2018 року до 22 лютого 2019 року оформлено понад 218 тис. транспортних засобів, за які сплачено 13,6 млрд грн.

Після цього, з 23 лютого цього року, коли закінчився пільговий період по застосуванню 50%-ї ставки акцизного податку для розмитнення автомобілів, до 18 серпня 2019 року було оформлено 107,6 тис. транспортних засобів, за які сплачено майже 7,7 млрд грн.

Відзначимо, наприкінці травня Верховна рада відтермінувала введення штрафів для власників нерозмитнених "євроблях" на три місяці - до 22 серпня 2019 року.

Зазначимо, 21 серпня заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка заявив, що Верховна рада нового скликання на першому засіданні відстрочить штрафи для власників автомобілів на єврономерах ще на три місяці.

У Кабміні анонсували нові правила розмитнення "євроблях" У ДФС назвали розмір штрафів для власників "євроблях" з 22 серпня
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