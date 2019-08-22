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У МЗС Росії назвали заяву Зеленського щодо G8 "безглуздим набором літер"

Новини » Політика    22.08.2019 - 11:42
У МЗС Росії назвали заяву Зеленського щодо G8 "безглуздим набором літер"
Фото: Марія Захарова (facebook.com/MIDRussia)

Захарова заявила, що готова "консультувати" Зеленського

У Міністерстві закордонних справ Росії відреагували на заяву президента Володимира Зеленського про повернення РФ у "велику вісімку". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Facebook прес-секретаря МЗС РФ Марії Захарової.

У відповідь на публікацію Зеленського про повернення Росії в G7, Захарова заявила, що йому підсунули "безглуздий набір букв".

"Шановний пане президент України, вам підсунули безглуздий набір букв", - написала вона.

Вона також зазначила, що Росія продовжує перебувати в порядку денному центральних світових форумів, оскільки вона регулярно обговорюється на самітах G7, а в рамках Радбезу ООН, як її постійний член, взагалі бере участь у формуванні порядку денного.

У МЗС Росії назвали заяву Зеленського щодо G8 &quot;безглуздим набором літер&quot;

Нагадаємо, раніше президент у Володимир Зеленський у себе в Facebook написав, що повернення Росії в G8 є можливим лише після повернення Криму Україні та припинення конфлікту на Донбасі. На його думку, це, і звільнення українських політв'язнів з російських в'язниць і СІЗО, стане "сигналом світу про те, що Росія готова знову зайняти своє місце в порядку денному високої дипломатії".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 21 серпня розпочалося засідання підгруп Тристоронньої контактної групи з питань врегулювання війни на Донбасі. Також на засіданні обговорюватимуть питання недотримання бойовиками режиму припинення вогню.

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