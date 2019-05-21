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Зеленський призначив нового начальника Генштабу

Новини » Політика    21.05.2019 - 19:14
Зеленський призначив нового начальника Генштабу
Фото: Руслан Хомчак (УНІАН)

Раніше цю посаду обіймав Віктор Муженко

Президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Хомчака начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних сил України. Про це йдеться в указі президента №302/2019.

Зеленський призначив Руслана Хомчака начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних сил України.

Раніше Хомчак обіймав посаду першого заступника командувача Сухопутними військами України, командира оперативного командування "Південь".

Зеленський призначив нового начальника Генштабу

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звільнив Віктора Муженка з посади начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних сил України.

"Призначити Хомчака Руслана Борисовича начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних сил України", - йдеться в тексті указу.

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