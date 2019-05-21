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В Україні почала роботу місія МВФ

Новини » Політика    21.05.2019 - 09:12
В Україні почала роботу місія МВФ
Іллюстративне фото (з відкритих джерел)

Місія МВФ прибула для того, щоб надати оцінку українським реформам

Сьогодні в Україні починає свою роботу місія Міжнародного валютного фонду (МВФ). Про це повідомляє РБК-Україна.

Місія МВФ прибула для того, щоб надати оцінку українським реформам, які уряд зобов’язався провести в межах програми співпраці. Зокрема, серед вимог МВФ до України було зрівняння цін на газ для населення з ринковими цінами, проведення реформи у банківському секторі, зменшення розміру дефіциту державного бюджету, запровадження кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Вона перебуватиме в Україні 2 тижні.

Нагадаємо, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" пропонувала газ для потреб населення на умовах ПСО за зменшеною ціною. Нова ціна на газ 245 грн за тис. куб. м або майже на 4% нижче ніж та, що діяла у квітні.

В Кабміні повідомляли, що ціни на газ для підприємств теплокомуненерго і постачальників у травні складуть 8 247 гривень за тисячу кубічних метрів.

Зокрема, міністр фінансів Оксана Маркарова заявляла, що урядове рішення про зниження цін на газ для населення повністю відповідає програмі співпраці з МВФ. За її словами, ціни на підставі постанови Кабміну № 867 (спеціальні зобов'язання) будуть працювати як стеля цін на газ для населення до кінця цього року.

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