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Екс-командувач Нацгвардії Аллеров вийшов під заставу

Новини » Суспільство    21.05.2019 - 12:23
Екс-командувач Нацгвардії Аллеров вийшов під заставу
Фото: Юрій Аллеров (УНІАН)

Аллеров вийшов з-під варти 20 травня

Екс-командувач Національної гвардії України Юрій Аллеров вийшов з ізолятора тимчасового тримання під заставу. Про це заявив заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук, повідомляє "Громадське".

Аллеров вийшов з-під варти 20 травня. 17 травня суд арештував Аллерова на два місяці з можливістю внесення застави в розмірі 4 млн 802 тис. 500 гривень. 

Тепер на Аллерова покладаються наступні обовязки сроком на два місяці: прибувати до детектива, прокурора, слідчого за вимогою; не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований/перебуває без дозволу детектива чи суду; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі, свідками; здати паспорти для виїзду за кордон.

РБК-Україна писало, що НАБУ підозрює колишнього командувача Національної гвардії Аллерова у розкраданні понад 81 млн гривень. Детективи повідомили про підозру у заволодінні майном Нацгвардії Аллерову, а також гендиректору "Укрбуду" і оцінювачу, затриманих напередодні. Пізніше стало відомо, що гендиректора "Укрбуду" відпустили з-під варти.

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