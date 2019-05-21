ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

КСУ перевірить закон про декомунізацію

Новини » Політика    21.05.2019 - 10:45
КСУ перевірить закон про декомунізацію
Фото: КСУ (Віталій Носач/РБК-Україна)

Перевірити на конституційність закону просять 46 народних депутатів

Конституційний суд України перевірить на відповідність Конституції закон про декомунізацію. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Радіо Свобода".

Перевірити на конституційність закону "Про засудження комуністичного та націонал соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" просять 46 народних депутатів. Засідання мало початись о 10:00.

РБК-Україна писало, що у 2018 році начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко підписав наказ, який регламентує виконання командирами всіх рівнів управління закону "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону їх символіки".

Зазначимо, раніше Порошенко підписав закон про вітання "Слава Україні" у Нацполіції та ЗСУ. Він підписав законопроект №9036 про введення військового вітання "Слава Україні!" в Національній поліції та Збройних силах України. 

Нагадаємо, 15 травня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав пакет законів про декомунізацію. 21 травня ці закони вступили в силу.

Згідно із законом, символіка і пропаганда нацизму, націонал-соціалізму, цих цінностей, будь-яка діяльність нацистських, фашистських угруповань в Україні забороняються.

КСУ дав роз'яснення щодо інавгурації Зеленського У Раді пояснили обрання Шаптали головою КСУ
Новини України Конституционный суд Украиныдекоммунизация
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся