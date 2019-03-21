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Підсумки дня: 21 березня

Новини » Інше    21.03.2019 - 18:40

Підсумки дня: 21 березня

• Посольство США в Україні заперечує передачу генпрокурору Юрію Луценку так званого "списку недоторканних" для правосуддя

• В Іраку щонайменше 45 людей загинули після затоплення порому. З'явилося відео з місця катастрофи

• Високий суд Англії та Уельсу 15 березня 2019 року призупинив провадження у справі про визнання і приведення у виконання на території Англії та Уельсу рішення Стокгольмського арбітражу від 28 лютого 2018 року по розгляду між "Газпромом" і НАК "Нафтогаз України" в рамках контракту на транзит газу

• Український політв'язень Павло Гриб виступив зі своїм останнім словом у суді в Ростові-на-Дону

• В Державній службі України з надзвичайних ситуацій попередили про погіршення погоди в Україні

• Президента Росії Володимира Путіна не запросили до Польщі на річницю початку Другої світової війни через участь СРСР у територіальному розподілі країни в 1936 році. Озвучено причину

• У столиці Казахстану Астані люди вийшли на акцію протесту проти перейменування міста на Нурсултан, на честь першого президента країни Нурсултана Назарбаєва, який склав свої повноваження 19 березня

• АТ "Укрзалізниця" з 1 квітня підвищить тарифи на перевезення пасажирів і багажу на 13-21% в залежності від категорії поїзду та типу вагону

• Екс-президент Бразилії Мішел Темер затриманий в рамках розслідування справи про корупцію

• Мажорка з Полтави Наталія Саєнко, яка в листопаді 2018 року збив 15-річного Артема Левченко на "зебрі" в центрі міста, в кінцевому підсумку відбулася домашнім арештом

• Софія Ротару проходить курс хіміотерапії через туберкульоз, на який страждає вже багато років. Легендарна співачка серйозно хвора, вона скасувала всі концерти і намагається уникати появи на публіці (фото)

• Львів’янка Іванна Бучацька відсудила в туроператора 105 тисяч гривень за зірвану відпустку в Тунісі 

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