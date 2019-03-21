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Суд Англії призупинив справу про арешт активів "Газпрому" за позовом "Нафтогазу"

Новини » Економіка    21.03.2019 - 18:30
Суд Англії призупинив справу про арешт активів "Газпрому" за позовом "Нафтогазу"
Фото: "Нафтогаз України" (РБК-Україна)

У "Нафтогазі" повідомляють, що "Газпром" спробує ухилитися від припису суду, то до нього можуть серйозно оштрафувати

Високий суд Англії та Уельсу 15 березня 2019 року призупинив провадження у справі про визнання і приведення у виконання на території Англії та Уельсу рішення Стокгольмського арбітражу від 28 лютого 2018 року по розгляду між "Газпромом" і НАК "Нафтогаз України" в рамках контракту на транзит газу. Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

У "Нафтогазі" зазначають, що представники "Газпрому" на слухання суду в Нідерландах щодо конфіскації активів компанії на користь "Нафтогазу" не приходили.

"Суд обтяжив "Газпром" додатковими зобов’язаннями щодо не приховування та не виведення своїх активів з юрисдикцій Англії та Нідерландів. Крім того, "Газпром" зобов’язаний протягом 28 днів з моменту задоволення клопотання надати грошове забезпечення на рахунок суду чи ескроу рахунок одного з лондонських банків як гарантію виконання вимог суду", - повідомили у "Нафтогазі".

У "Нафтогазі" повідомляють, що якщо "Газпром" спробує ухилитися від припису суду, то до нього можуть серйозно оштрафувати, а також порушити кримінальне провадження проти компанії та її представників.

"Наразі в Нідерландах триває процес щодо активів "Газпрому", які були "заморожені" на вимогу "Нафтогазу" в рамках запобіжного заходу. Рішення Англійського комерційного суду на це провадження не впливає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" анонсував нові процеси щодо стягнення майна "Газпрому" в декількох країнах. Як зазначається у повідомленні, 28 лютого виповнюється рік після рішення Стокгольмського арбітражу в суперечці "Нафтогазу" і "Газпрому". За даними НАК, ці арбітражні процеси у 2014-2018 роках - найбільші у світовій історії серед комерційних компаній по сумі претензій.

Як повідомляло РБК-Україна, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж виніс рішення за позовом "Нафтогазу" проти "Газпрому", згідно з яким російський газовий монополіст повинен виплатити українській стороні 2,6 млрд доларів компенсації за недопоставлений обсяг транзитного газу.

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