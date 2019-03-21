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Затриманий екс-президент Бразилії

Новини » Надзвичайні події    21.03.2019 - 16:45
Затриманий екс-президент Бразилії
Фото: Мішель Темер (flickr.com partidodostrabalhadores)

Мішел Темер затриманий в рамках розслідування справи про корупцію

Екс-президент Бразилії Мішел Темер затриманий в рамках розслідування справи про корупцію. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Темер був президентом з 2016 по 2018 рік, вступивши на посаду після імпічменту Ділми Руссеф.

Раніше РБК-Україна писало, що поліція Бразилії відправила звіт у Федеральний Верховний суд країни, де містяться докази отримання президентом Бразилії Мішелем Темером хабарів від будівельної компанії Oderbrecht.

У поліції заявили, що екс-глава країни причетний до корупції і відмивання грошей. Також правоохоронні органи просять почати розслідування відносно Темера. Відповідний документ був направлений генпрокурора країни.

Це вже третя спроба пред'явити звинувачення М]ішелю Темеру. У двох попередніх випадках генпрокуратура відмовилася від порушення кримінальної справи.

Нагадаємо, у Бразилії  да Сілву, який відбуває термін за корупцію, висунули в президенти. В Бразилії Партія трудящих висунула кандидатом на посаду глави держави колишнього президента Лулу да Сілву, який відбуває 12-річне покарання за звинуваченням у корупції.

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