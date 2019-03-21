ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні оголошено штормове попередження

Новини » Суспільство    21.03.2019 - 13:37
В Україні оголошено штормове попередження
Ілюстративне фото (Dan Kitwood/Getty Images)

В деяких областях України завтра очікуються пориви вітру 15-20 м/с

Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні 22 березня 2019 року. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними синоптиків, вдень 22 квітня в північних, центральних і східних областях, в Києві та Київській області пориви вітру 15-20 м/с (перший рівень небезпеки).

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомила, що в Україну йде циклон з атмосферними фронтами. У зв'язку з цим завтра, 22 березня, погода в Україні буде дощова, а також незабаром очікується сніг. Зокрема, в південних областях опадів не очікується. Крім того, в п'ятницю пориви північно-західного вітру будуть досягати штормових 15-20 м/с. Синоптик порадила заховати з двору і балкона легкі предмети.

При цьому температура повітря завтра підвищиться. Протягом дня до +14 градусів, на Сході до +9. У Києві завтра, 22 березня, дощ і сильний вітер. Максимальна температура повітря прогріється до +12 градусів. 23 березня знову похолодає, дощі припиняться, проте на Сході з розповсюдженням до Запоріжжя й Криму випаде сніг.

24 березня, у неділю, з районів Польщі-Білорусі підійде інший атмосферний фронт з дощами.

Додамо, 21 березня в Україні без опадів, температура повітря вдень підніметься до +13.

Синоптик попередила про непередбачуваний березень Погода на сьогодні: в Україні очікуються заморозки
Новини України ДСНСШтормове попередженняПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся