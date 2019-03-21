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Ціни на з/д квитки суттєво підвищать з 1 квітня

Новини » Економіка    21.03.2019 - 16:40
Ціни на з/д квитки суттєво підвищать з 1 квітня
Фото: Київський вокзал (РБК-Україна)

Фінансовий план Укрзалізниці затвердив Кабінет міністрів

АТ "Укрзалізниця" з 1 квітня підвищить тарифи на перевезення пасажирів і багажу на 13-21% в залежності від категорії поїзду та типу вагону. Це передбачено фінансовим планом компанії на 2019 рік, який оприлюднено на сайті компанії.

Згідно з фінансовим планом, "Укрзалізниця" планує у 2019 році отримати від пасажирських перевезень 10,140 млрд грн, що на 19,7% більше, ніж роком раніше.

У 2019 році прогнозується незначне зменшення обсягів пасажирських перевезень. АТ "Укрзалізниця" планується перевезти 201 млн пасажирів, що менше звіту 2018 року на 0,7%.

Крім того, планом передбачено підвищення тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом з квітня 2019 року на 14,2% - на рівень індексу цін виробників промислової продукції за 2018 рік.

Нагадаємо, 20 березня "Укрзалізниця" повідомила у Facebook, що підвищення тарифів на пасажирські перевезення, яке раніше планувало АТ "Укрзалізниця", відсутнє у фінансовому плані компанії на 2019 рік. При цьому в "Укрзалізниці" повідомили про плани введення системи розподілу вагонів на класи: "комфорт", "стандарт" і "економ".

Як повідомляло РБК-Україна "Укрзалізниця" протягом 2019 року планувала кілька разів підвищити тарифи на пасажирські перевезення, а також перевезення вантажів. Зокрема планувалося підвищення вартості квитків з 1 квітня на 12% і ще на 12% - з жовтня. Крім того, компанія планувала і додаткове підвищення тарифів на пасажирські перевезення - на 13-21% - в залежності від категорії поїзда і типу вагона.

"Укрзалізниця" відмовилася від прямого підвищення цін на квитки в цьому році УЗ в кінці березня запускає поїзд Житомир-Одеса
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