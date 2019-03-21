Польща пояснила відмову запросити Путіна на річницю Другої світової

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путіна не запросили у Польщу через "історичну логіку МЗС Росії"

Президента Росії Володимира Путіна не запросили до Польщі на річницю початку Другої світової війни через участь СРСР у територіальному розподілі країни в 1936 році. Про це заявив представник президента Польщі Кшиштоф Щерський, передає РБК-Україна з посиланням на PAP.

Зокрема, Щерський прокоментував заяву МЗС Росії, який дорікнув Варшаві в "передбачуваному ігноруванні історичної логіки".

"Ми посилаємося на історичну логіку МЗС Росії в контексті вересня 1939 року як на проблематичну", - пояснив він.

Він також зазначив, що на 80-ту річницю агресії проти Польщі і початку Другої світової війни, запросять представників країн, з якими Варшава тісно співпрацює для встановлення миру на основі дотримання міжнародного права, поваги суверенітету держав та їх територіальної цілісності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путіна не запросили до Польщі на 80-ту річницю початку Другої світової війни. Зазначимо, десять років тому, на 70-й річниці російський президент був серед запрошених.

17 березня Польща висловила підтримку Україні на річницю анексії Криму і пообіцяла не зупинятися на шляху повернення півострова.