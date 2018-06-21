Підсумки дня: 21 червня

Порошенко провів телефонну розмову з Путіним



Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. "Президент України закликав звільнити українських заручників, які утримуються в російських тюрмах та на окупованих нею територіях. Він також наголосив на важливості допуску Уповноваженого з прав людини Людмили Денісової до Олега Сенцова та інших ув’язнених українців", - йдеться у повідомленні прес-служби глави держави. Сьогодні український омбудсмен Людмила Денісова повідомила про те, що у Сенцова проблеми з нирками та серцем.



По Україні оголошено штормове попередження на 22 червня



По Україні оголошено штормове попередження на завтра, 22 червня 2018 року. Про це повідомляє Український гідрометцентр. Вночі у західній частині України, вдень і в більшості північних та центральних областей грози - місцями град та шквали 17-22 м/с, в Карпатах та на Закарпатті сильні дощі, вдень в окремих районах Житомирської, Київської, Вінницької та Черкаської областей сильні зливи.

Рада схвалила закон про нацбезпеку



Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект №8068 "Про національну безпеку". Документ підтримали 248 нардепів.

Закон передбачає реформу сектора нацбезпеки і оборони у відповідності до стандартів НАТО. Документом визначаються і розмежовуються повноваження держорганів у сферах нацбезпеки і оборони. Також визначається система командування, контролю та координації операцій сил безпеки і сил оборони.



"Ігрова залежність - психічний розлад": Супрун озвучила нову класифікацію хвороб



Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун озвучила зміни у новій редакції Міжнародної класифікації хвороб, яку опублікувала Всесвітня організація охорони здоров’я. "Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) опублікувала 11-е видання Міжнародної класифікації хвороб (МКХ-11) - документ, над яким експерти ВООЗ працювали понад десяти років", - відзначила вона. За словами Супрун, це найбільш повний та систематизований перелік відомих та визнаних доказовою медициною хвороб та станів. Класифікація містить близько 55 000 унікальних кодів для характеристики травм, хвороб та причин смертності.



Фаріон розповіла, як потрібно поводитися з російськомовними



Колишній народний депутат від фракції "Свобода" Ірина Фаріон закликала бити російськомовних людей. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook. Фаріон розгнівав інцидент з прикордонником, якому зламали щелепу в одному з маріупольських кафе. "Якщо б українці просто ногою давали в щелепу кожному москворотому, то війна стала перемогою давно. А так поки наших б'ють. А дуже сильно повинні бити ми", - написала Ірина Фаріон.